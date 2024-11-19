У меня нет детей, но я отказалась подменить коллегу с 5 детьми

Это очевидно, что у работающих людей с детьми намного более плотный график дня. Но означает ли это, что у них должны быть особые привилегии или поблажки на работе по сравнению с бездетными коллегами? История одной женщины подняла этот вопрос.
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