Арктика в последние годы стала центром притяжения мирового внимания и политического напряжения. Её освоение связано с глубоким изучением региона.
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Площадь океана увеличится, поглощение углекислого газа возрастет, и опять похолодание, или потепление?)