Челябинская область ухудшила позиции в рейтинге экономического потенциала

Южный Урал продолжает ухудшать свои позиции в рейтинге экономического потенциала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область опустилась на 14-е место в рейтинге экономического потенциала регионов России, составленном Фондом развития гражданского общества.
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