Особый церковный праздник 15 апреля — Великий вторник: строгие запреты, важные приметы

Великий вторник Страстной недели — один из значимых дней перед Пасхой. Он наполнен особым духовным смыслом, размышлениями о последних днях земной жизни Христа, Его наставлениях и неизбежной жертве во имя спасения человечества.
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