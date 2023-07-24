Военное обозрение

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Украинская сторона заявила о нескольких взрывах в Измаиле Одесской области

Украинская сторона заявила о нескольких взрывах в Измаиле Одесской области

Сообщается о взрывах в районе порта Измаил Одесской области. В последние несколько дней (после завершения срока действия так называемой зерновой сделки) Измаил и Рени стали крупнейшими портами по перевалке грузов на Украине.

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