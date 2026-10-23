Схема преступления включала ложное представление мошенников под видом правоохранителей. 18-летний парень передал им код из SMS-сообщения, якобы необходимый для прохождения диспансеризации, после чего злоумышленники оказали на него давление угрозами уголовного преследования и предложили «оказать помощь следствию».