Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Украинские боевики испытывают проблемы с обеспечением в курском приграничье, и многие из них пытаются сбежать с российской территории, сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов 13 сентября.
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