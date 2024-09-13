Алаудинов сообщил, что ВСУ под Курском повально жалуются на нехватку еды и воды

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Украинские боевики испытывают проблемы с обеспечением в курском приграничье, и многие из них пытаются сбежать с российской территории, сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов 13 сентября.