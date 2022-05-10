365NEWS.BIZ

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Переписывание истории на примере речи патриарха Кирилла по случаю Дня Победы

Многие давно заметили процесс планомерной подмены смысла и символов Победы советского народа в Великой Отечественной, происходящий примерно со второго строка Путина, когда тот еще не терял надежд быть принятым в равноправные члены сильных мира сего, Отсюда та легкость с которой путинская правящая верхушка взирала на приближение НАТО к нашим границам (ведь чего волноваться, ведь мы там […] The post Переписывание истории на примере речи патриарха Кирилла по случаю Дня Победы first appeared on ЭХО МЕДИА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх