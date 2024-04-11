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В ГИБДД предупредили о штрафах за зарядки и компрессоры с разноцветными лампами

В ГИБДД предупредили о штрафах за зарядки и компрессоры с разноцветными лампами

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Российские водители осведомлены о том, что установка в машине различных устройств, аксессуаров и даже декоративных элементов, не предусмотренных производителем, может стать причиной штрафа.

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