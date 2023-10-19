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Сезонный уход

Сезонный уход

Рано или поздно этот день должен был случиться. Спустя 5765 дней после дебюта на первом чемпионате России — аж 2008 года — чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в возрасте 26 лет всё же близка к завершению карьеры.

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