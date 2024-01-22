Bloomberg: глобальная рецессия маскируется под признаки отсутствия энергокризиса

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м. Котировки продолжают свое снижение из-за сохранения показателей неизрасходованных запасов газа и развития возобновляемых источников энергии.
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