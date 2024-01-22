Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    МЫ!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺США формируют в К...
  • Валентин Щербаков
    Эти хохлодолбодятлы нанюхаются коки, а потом такую пургу гонят, что сами не понимают о чем заявляют и чего хотят....Украинский генера...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Такое впечатление, что у них там все поголовно курят, колят и пр. всякую дрянь...С головой явно не дружат. Ага...ЩА Р...Украинский генера...

Bloomberg: глобальная рецессия маскируется под признаки отсутствия энергокризиса

Bloomberg: глобальная рецессия маскируется под признаки отсутствия энергокризиса

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м. Котировки продолжают свое снижение из-за сохранения показателей неизрасходованных запасов газа и развития возобновляемых источников энергии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх