На испытаниях SJ-100 проверили российский автопилот

В ходе очередного, длившегося более четырех часов, полета проходящего испытания российского SJ-100 экипаж проверил отечественную систему автоматического управления, пишет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» в своем Telergram-канале.
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