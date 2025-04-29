⚡️Экипаж F-16 ВСУ накануне сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области Украины — по предварительным данным, пилот подумал, что это российская «Герань».
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⚡️Экипаж F-16 ВСУ накануне сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области Украины — по предварительным данным, пилот подумал, что это российская «Герань».
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