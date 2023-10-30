Смертная казнь была чужда правовому мировоззрению русского народа

Казнь заговорщиков в России. В. В. Верещагин Кровная месть и Божий судВ Древней Руси смертной казни не было, но существовал древний обычай кровной мести, который выражался в принципе «око за око, зуб за зуб».
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