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Николай Азаров: Украина теряет 40% поставленной военной помощи Запада и не достигает своих целей

Николай Азаров: Украина теряет 40% поставленной военной помощи Запада и не достигает своих целей

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: За 2 месяца Украина фактически угробила около 40% поставленной Западом военной помощи, не получив сколько-нибудь значимых результатов.

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