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Шварц: «Галактионов — отличный тренер, который добивался успеха с командами. Он топ‑тренер»

Шварц: «Галактионов — отличный тренер, который добивался успеха с командами. Он топ‑тренер»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил работу Михаила Галактионова, возглавляющего «Локомотив».

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