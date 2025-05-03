Петербурженке предъявили обвинение по факту убийства сожителя

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства. По версии следствия, инцидент произошел 2 мая в квартире на проспекте Маршала Жукова, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
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