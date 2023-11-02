Номер под елочкой: сколько стоит встретить Новый год на курортах России

Российские отели и курорты начали выставлять на своих сайтах новогодние предложения. И если в большинстве гостиниц среднего и низкого ценового сегмента ажиотажного бронирования пока не наблюдается, то некоторые премиальные отели на пиковые даты скоро будут раскуплены полностью.
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