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SUSANIN

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В День знаний в 2026 году линейки проведут позже обычного

В День знаний в 2026 году линейки проведут позже обычного

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к началу учебного года подготовили все образовательные организации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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