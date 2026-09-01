Russian troops broke through the defense of the Armed Forces of Ukraine in Dobropillya. This is stated in the SMO summary for September 1 from Readovka: "Thimble" beat again Units of the 51st Guards Combined Arms Army achieved significant results in the assault on Dobropillya.
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