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Reuters: план ЕС по конфискации активов РФ провалился

Reuters: план ЕС по конфискации активов РФ провалился

  Европейские и американские лидеры, политики, эксперты и аналитики усердно работают над проблемой ограбления России, пытаясь конфисковать золотовалютные резервы ЦБ РФ.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да наконец в ООН объявите всем , что все никчемные потуги арестовать наши российские  активы понесут после этого гораздо большие потери для них самих на порядки и мало того , что всё то что они приобрели наглым путём стяжательства с 90-х тоже и вывезли  будет безДвозДмезДно утеряно . Бегите по-доброму пока не накидали люлей . Металлолом мы сами соберём , и с республиками разберёмся , всё подметём и построим . Лучше  людишек поберегите
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8 час.
Регина Толстоброва
Отобрать наши активы и передать У краине очень смешно и цинично. У вас тогда тоже заберем, даже еще больше.
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8 час.
Наталия
Не конфискация, а даже вся эта возня вокруг попытки конфискации и сама заморозка наших активов уже сработали на падение репутации  финансовых структур Запада.
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7 час.

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