Reuters: план ЕС по конфискации активов РФ провалился

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Да наконец в ООН объявите всем , что все никчемные потуги арестовать наши российские активы понесут после этого гораздо большие потери для них самих на порядки и мало того , что всё то что они приобрели наглым путём стяжательства с 90-х тоже и вывезли будет безДвозДмезДно утеряно . Бегите по-доброму пока не накидали люлей . Металлолом мы сами соберём , и с республиками разберёмся , всё подметём и построим . Лучше людишек поберегите