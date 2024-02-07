Европейские и американские лидеры, политики, эксперты и аналитики усердно работают над проблемой ограбления России, пытаясь конфисковать золотовалютные резервы ЦБ РФ.
Reuters: план ЕС по конфискации активов РФ провалился
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да наконец в ООН объявите всем , что все никчемные потуги арестовать наши российские активы понесут после этого гораздо большие потери для них самих на порядки и мало того , что всё то что они приобрели наглым путём стяжательства с 90-х тоже и вывезли будет безДвозДмезДно утеряно . Бегите по-доброму пока не накидали люлей . Металлолом мы сами соберём , и с республиками разберёмся , всё подметём и построим . Лучше людишек поберегите
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8 час.
Регина Толстоброва
Отобрать наши активы и передать У краине очень смешно и цинично. У вас тогда тоже заберем, даже еще больше.
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8 час.
Наталия
Не конфискация, а даже вся эта возня вокруг попытки конфискации и сама заморозка наших активов уже сработали на падение репутации финансовых структур Запада.
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7 час.
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