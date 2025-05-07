Когда-то её называли «самым волосатым подростком в мире», но сегодня она выглядит совершенно иначе

Спустя десять лет после рекорда Гиннесса Супатра «Нат» Сасупхан избавилась от волос на лице. 24-летняя жительница Таиланда страдает от синдрома Амбраса — редкой формы гипертрихоза, который иногда называют «синдромом оборотня».