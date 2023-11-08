Сергей Кравчук: К подсистеме АПК "Безопасный город" подключены 650 видеокамер

В Хабаровске работают над расширением охвата системы "Безопасный город". Аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения действует в двух направлениях одновременно, как для профилактики правонарушений, так и при раскрытии преступлений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.