Сергей Кравчук: К подсистеме АПК "Безопасный город" подключены 650 видеокамер

В Хабаровске работают над расширением охвата системы "Безопасный город". Аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения действует в двух направлениях одновременно, как для профилактики правонарушений, так и при раскрытии преступлений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии