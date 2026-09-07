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Регионы России

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Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство 200-километрового пограничного заграждения на границе с Россией. Общая стоимость проекта составила 365 миллионов евро, а работы велись в течение двух лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу страны.

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