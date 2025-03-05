СМИ узнали подробности о девушке, в которою стреляли в Петербурге

Она оказалась блогером-нутрициологом Пострадавшая в результате стрельбы 38-летняя петербурженка вела свой блог в соцсетях, где публиковала рецепты полезных завтраков, делилась лайфхаками о красоте и здоровье, сообщает 78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии