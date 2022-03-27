«Барса» обсудит снижение зарплат Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов

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«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради подписания новых игроков. У каталонцев серьезные проблемы с денежными потоками и соблюдением правил финансового фэйр-плей в Испании, что препятствует совершению летних трансферов.