Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Барса» обсудит снижение зарплат Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов

«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради подписания новых игроков. У каталонцев серьезные проблемы с денежными потоками и соблюдением правил финансового фэйр-плей в Испании, что препятствует совершению летних трансферов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх