На пляжах в Анапе собрали порядка 10 тонн нефтепродуктов

За все время работ по расчистке пляжей в Анапе собрано около 10 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram-канале со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко.
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