Зрители высоко оценили первый день фестиваля по случаю 150-летия Рахманинова

Посетители двухдневного марафона опер Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, который проходит 18 и 19 ноября в концертном зале «Зарядье» в Москве, рассказали корреспонденту «Известий» Анне Ничуговской о своих впечатлениях.