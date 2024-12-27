Погода на 27 декабря 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 5 градусов

27 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.«Ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед», - сообщили в региональном гидрометеоцентре.
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