Погода меняется, а сердце страдает: от каких привычек лучше избавиться осенью

С наступлением осени меняется не только погода, но и привычный образ жизни. Люди чаще остаются дома, меньше двигаются, меняют рацион и сбивают режим сна.
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