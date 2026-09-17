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Пятый канал

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Погода меняется, а сердце страдает: от каких привычек лучше избавиться осенью

Погода меняется, а сердце страдает: от каких привычек лучше избавиться осенью

С наступлением осени меняется не только погода, но и привычный образ жизни. Люди чаще остаются дома, меньше двигаются, меняют рацион и сбивают режим сна.

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