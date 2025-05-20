Краснодарская и ростовская фанатки Киркорова отсудили у артиста деньги за отмену концерта в ковид

Краснодарская и ростовская фанатки Киркорова отсудили у артиста деньги за отмену концерта в ковидЗа отмененный концерт в 2020 году, когда свирепствовал ковид, две фанатки отсудили у Филиппа Киркорова деньги.
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