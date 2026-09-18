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ИА Регнум

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Эксперт Сивогривов назвал основные ошибки при смене профессии после 30 лет

Эксперт Сивогривов назвал основные ошибки при смене профессии после 30 лет

Людям, кто решил сменить профессию после 30 лет, стоит двигаться в направлении, которое действительно интересно, иначе не получится догнать тех, кто уже работает в этой сфере годами.

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