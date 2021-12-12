Расписание трансляций World Grand Prix 2021

World Grand Prix 2021(фото: WST) Все новости и результаты World Grand Prix 2021 Турнирная таблица, результаты World Grand Prix 2021 Голосование: World Grand Prix 2021 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Мировое Гран При по снукеру (Ворлд Гранд Прикс) 2021 13 декабря Первый день Прямые трансляции начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 14 декабря Второй день Прямые трансляции [свернуть] 15 декабря Третий день Прямые трансляции [свернуть] 16 декабря Четвёртый день Прямые трансляции [свернуть] 17 декабря Пятый день Прямые трансляции [свернуть] 18 декабря Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 19 декабря Седьмой день — ФИНАЛ Прямые трансляции [свернуть] Поделиться с друзьями:.