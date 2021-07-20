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Казахстанский боксер Кособуцкий проведет защиту титула в Германии

По информации BoxRec.com, казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (15-0, 14КО) вернется на ринг 21 августа в Гамбурге (Германия), где сразится против американца Джоуи Давейко (21-8-4, 12 КО).

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