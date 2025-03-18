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Татар-информ

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«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

Как избежать неприятностей при встрече со стаей бездомных животных? Что делать, если собаки ведут себя агрессивно? Как защитить своего маленького питомца от безнадзорного алабая? Куда обращаться, если вас покусала собака? На эти и другие вопросы «Татар-инфому» ответили кинолог и зоозащитник.

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