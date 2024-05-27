Тест на общую эрудицию, с которым справляется только 7% людей, вы попадете в это число?

5 простых вопросов из разных направлений фото: Midjorney/ParentsКто написал «Девушку с жемчужной сережкой»? А как в периодической таблице Менделеева обозначается серебро? Если вы знаете ответы на эти вопросы, поздравляем — вы попали в те 7% людей, которые могут похвастаться общими знаниями! Правила просты: у вас пять вопросов из совершенно разных областей знаний — искусства, химии, географии и популярной культуры.