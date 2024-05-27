Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    "9 европейских принцесс и герцогинь, которых мы будем видеть чаще"- а разве кому ни будь не безразлично, видели-видим...Леди Луиза Виндзо...
  • Алекс Архипов
    Не пережил такого счастья.«Мой жених умер в...
  • lady lyudmila
    Милая Кейт ! Выздоравливай !«Она проходит чер...

Тест на общую эрудицию, с которым справляется только 7% людей, вы попадете в это число?

Тест на общую эрудицию, с которым справляется только 7% людей, вы попадете в это число?

5 простых вопросов из разных направлений фото: Midjorney/ParentsКто написал «Девушку с жемчужной сережкой»? А как в периодической таблице Менделеева обозначается серебро? Если вы знаете ответы на эти вопросы, поздравляем — вы попали в те 7% людей, которые могут похвастаться общими знаниями! Правила просты: у вас пять вопросов из совершенно разных областей знаний — искусства, химии, географии и популярной культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх