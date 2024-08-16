Гоночные велосипеды оказались уязвимы перед взломом

Хакеры оказались способны взламывать гоночные велосипеды Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что хакеры могут удаленно взламывать компьютеры профессиональных гоночных велосипедов.
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