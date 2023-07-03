Находящийся в зоне СВО Рогозин выложил видео уничтожения российскими дронами-камикадзе позиций войск Украины

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне спецоперации, выложил видео, где запечатлено уничтожение российскими барражирующими боеприпасами позиций Вооруженных сил Украины.
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне спецоперации, выложил видео, где запечатлено уничтожение российскими барражирующими боеприпасами позиций Вооруженных сил Украины.
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