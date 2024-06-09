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Дагестанское издательство получило Гран-при на конкурсе "Лучшие книги 2023 года"

Дагестанское издательство получило Гран-при на конкурсе "Лучшие книги 2023 года"

Издательский дом "Дагестан" стал лауреатом крупнейшего книжного форума страны - Красной площади. На торжественной церемонии, которая прошла 7 июня, был объявлен победитель конкурса "Лучшие книги 2023 года", организованного Ассоциацией книгоиздателей России.

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