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Военное обозрение

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Несостоявшаяся «циркулярка» Рузвельта

Несостоявшаяся «циркулярка» Рузвельта

Что уж там греха таить, на немецкие MG во Вторую мировую заглядывались многие. Кого-то привлекала идея единого пулемёта с ленточным питанием, кого-то дикая скорострельность, кого-то система быстросменных стволов, кого-то всё сразу.

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