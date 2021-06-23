Карен Шахнахаров: Россия выжила, но во имя чего она живёт?

Владимир ПрокопенкоПолитикаКарен Шахнахаров: Россия выжила, но во имя чего она живёт?Обеспечив задачу выживания, Россия должна заявить миру о своей новой идеологии. https://izborsk-club.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарат ГималутдиновХоть один спросил. Вчера еще жили ради "подрастающего поколения", а теперь подобное даже на почетных грамотах не пишут. Никто не знает "..для чего...". Для того чтобы плясать "танцы живота" и бегать с разноцветными шариками.Комментировать
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