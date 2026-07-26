На кладбище в Турции застрелили члена правящей партии и двух его родственников

В турецком городе Батман одноименной провинции страны произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын Эрджан и племянник Бекир.
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