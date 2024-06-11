Кемеровского хулигана задержали в Москве

Нетрезвый сибиряк спрыгнул с моста в столице.Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале рассказала о задержании "зайца" из Кузбаса, которого правоохранители сняли с одного из прогулочных теплоходов столицы.
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