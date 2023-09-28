Как прошли вторые дебаты кандидатов от республиканцев

Семь кандидатов-республиканцев встретились на вторых первичных дебатах в Калифорнии в среду вечером, нацеливаясь на президента Байдена и друг на друга, в то время как явный лидер в гонке за номинацию от Республиканской партии Дональд Трамп проигнорировал их, выступив почти за три тысячи километров от места проведения дебатов.
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