Арабы скупают СПГ проекты в США Reuters бьет тревогу - Saudi Aramco и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) ведут активные переговоры по инвестициям в ряд СПГ проектов на территории США.
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Арабы скупают СПГ проекты в США Reuters бьет тревогу - Saudi Aramco и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) ведут активные переговоры по инвестициям в ряд СПГ проектов на территории США.
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