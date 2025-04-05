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Царьград

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Масштабное загрязнение: бетонные отходы обнаружены в реке Сходня в Москве

Масштабное загрязнение: бетонные отходы обнаружены в реке Сходня в Москве

Прокуратура Москвы выявила загрязнение реки Сходня на Фирсановском шоссе из-за сброса бетонных отходов.

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Комментарии
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Maxim
Идем по цепочке, и - конфискат..
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