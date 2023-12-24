Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

4 подписчика

В Архангельской детской областной больнице внедряют новые методы лечения суставов у подростков

О проведении первой уникальной для учреждения малоинвазивной операции – артроскопии - сегодня в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр ЦыбульскийО проведении первой уникальной для учреждения малоинвазивной операции – артроскопии - сегодня в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр ЦыбульскийГубернатор отметил, что проведение уникальной операции стало возможным благодаря новому оборудованию, приобретённому для больницы на средства арктической «Единой субсидии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх