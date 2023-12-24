В Архангельской детской областной больнице внедряют новые методы лечения суставов у подростков

О проведении первой уникальной для учреждения малоинвазивной операции – артроскопии - сегодня в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр ЦыбульскийО проведении первой уникальной для учреждения малоинвазивной операции – артроскопии - сегодня в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр ЦыбульскийГубернатор отметил, что проведение уникальной операции стало возможным благодаря новому оборудованию, приобретённому для больницы на средства арктической «Единой субсидии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)