Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    И развяжете России руки. Вот тогда она начнет по-настоящему. Без оглядки. И где вы тогда уроды будете?Орбан: Запад може...
  • Анфиса Иванова
    Ага...ну так мочим - и в сортирах...и в штабах...  Уже и траурные дни на исходе...- а где наша ответка  - " жесточайш...Мочить в сортире:...
  • федор
    Урод мелкобритовский , ты псина хоть одну войну выиграл? Вы мрази можете только гадить . Сцыкливая мразота и ху….сос ...«Это наша главная...

Отличившимся при задержании участников нападения на «Крокус» военным вручили награды

Отличившимся при задержании участников нападения на «Крокус» военным вручили награды

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, которые отличились в ходе задержания в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх