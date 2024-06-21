22 июня – памятная дата для россиян, это День памяти и скорби. 83 года назад ранним утром войска фашистской Германии вторглись на территорию СССР.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
22 июня – памятная дата для россиян, это День памяти и скорби. 83 года назад ранним утром войска фашистской Германии вторглись на территорию СССР.