Некоторые обитатели человеческого кишечника могут оказаться гораздо древнее, чем принято думать. Исследование, проведенное командой микробиолога Джастина Зонненбурга, показало: часть бактерий сохранилась у двух народов, живущих на разных континентах, еще со времен общих предков.